Madre di tre figli uccisa dalla malattia a 37 anni. Il commovente post del marito: “Finalmente hai trovato pace”

“Amore mio, dolce tesoro, finalmente hai trovato la pace”. Infermiera e madre di tre bambini, la 37enne Ilenia Odoardi è stata uccisa da una grave malattia. A dare la notizia è stato il marito Massimo D’Alesio, in un commovente post su Facebook.

“Manchi come l’aria. Ho un dolore nel cuore che mai potrà guarire. Ringrazio Dio di avermi fatto incontrare te lungo il mio cammino di vita. Sei stata una compagna, una mamma e una moglie che nessuno mai potrà sostituire. Ci mancherai amore”, ha scritto Massimo, che aveva conosciuto la moglie all’ospedale di San Benedetto, dove entrambi erano infermieri.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, erano andati a vivere insieme a Corropoli, in provincia di Teramo e hanno avuto tre figli, due gemelli di 4 anni e un maschio di due, prima di sposarsi lo scorso luglio.

Poi Ilenia era finita al pronto soccorso sette mesi fa, per un forte dolore all’inguine. Nonostante le operazioni e le cure, non c’è stato nulla da fare. “Ti prego proteggi da lassù i nostri tre gioielli. Aiutami a crescerli sani e forti come hai fatto finora. Accarezzali tutte le sere per la buonanotte. Accarezza me e dammi la forza per andare avanti”, il messaggio di Massimo. “Non trovo le parole per descrivere quanto dolore sto provando in questo momento”, ha commentato il sindaco di Corropoli, Dantino Vallese. “Conosco Massimo da bambino e la sua famiglia da sempre. Sono bravissime persone. Ora è rimasto solo a occuparsi di tre bambini. Una tragedia immane”