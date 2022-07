Maceratese: accoltellamento nella notte a Recanati, grave 22enne marocchino

Un ragazzo di 22 anni di origine marocchina è stato accoltellato da un operaio a Recanati, nel Maceratese. Secondo quanto emerso dalle indagini tutto sarebbe scaturito quando un gruppo di giovani del posto, insieme ad alcuni studenti che festeggiavano la chiusura del loro campus nel centro storico di Recanati, si trovavano nei pressi del bar Mirò sito in Via Cavour e sono stati avvicinati da un uomo che, sconosciuto a tutti e senza apparente giustificato motivo, ha cominciato a dibattere con alcuni di loro perché lamentava di essere stato disturbato, tanto che molti hanno deciso di allontanarsi dal posto per evitare ulteriori problemi.

Alcuni giovani si sono spostati e l’uomo li ha seguiti, continuando a litigare; improvvisamente ha estratto dalla tasca dei pantaloni un coltello e a cominciato a colpire uno dei giovani, al torace e alla schiena. Gli altri compagni hanno cercato di bloccare il 47enne, senza riuscirci: è stato decisivo, invece, l’intervento del titolare di un bar, richiamato dalle urla della vittima, che è stato poi soccorso e traferito in ospedale. Dopo essere stato medicato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Marche per le escoriazioni subite, il 47enne è stato accompagnato al carcere di Ancona Montacuto in attesa dell’udienza di convalida fissata per lunedì primo agosto. Il coltello è stato recuperato e sottoposto a sequestro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.