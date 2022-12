Alcuni familiari erano andati a trovare la madre, 77 anni, facendole visita nella sua abitazione a Trodica, una frazione di 4.400 abitanti nel comune di Morrovalle, nel Maceratese. Da lì la macabra scoperta. La donna è stata trovata senza vita all’interno del congelatore a pozzetto della sua casa. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto una lettera nella quale l’anziana chiedeva perdono alle figlie e dava indicazioni per il suo funerale.

L’anziana soffriva di depressione ormai da tempo dopo la morte del marito. Per questo avrebbe scelto di togliersi la vita, lasciando disposizioni sulle esequie e un messaggio per confortare i familiari, sotto shock dopo la drammatica scoperta. In casa non vi erano segni di effrazione e la figlia della 77enne è entrata nell’appartamento usando un doppione delle chiavi del portone. Sono stati loro a lanciare l’allarme dopo aver trovato il corpo senza vita della donna nella dispensa dell’abitazione, all’interno del congelatore a pozzetto.

Inutile purtroppo la richiesta di soccorsi al 118: per la donna non c’era più nulla da fare. I sanitari, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso e informare i carabinieri. Gli inquirenti non hanno dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario: sulla salma non sono stati trovati segni di violenza. Nella lettera la 77enne ha spiegato i motivi del tragico gesto e ha salutato per l’ultima volta i familiari. La Procura non ha disposto l’autopsia.