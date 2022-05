Fermata con l’accusa di tentato omicidio la 40enne di origine indiana che dopo essersi chiusa in camera con la figlioletta di 4 anni, l’avrebbe gettata da una finestra dal terzo piano dello stabile in via Foscolo a Macerata. La piccola, caduta ieri dalla finestra, per fortuna non rischia la vita. Sarebbe stata la madre, secondo le indagini della polizia e le testimonianze dei vicini, a gettarla di sotto. La 40enne ha poi tentato il suicidio, provando a tagliarsi le vene, ed è ora ricoverata, così come la piccola nell’ospedale di Ancona.

I fatti risalgono al primo pomeriggio di domenica 1 maggio. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe agito – per il timore del tutto immaginario e infondato – che il papà della bimba le sottraesse la piccola e la portasse con lui in India. Per questo, disperata, l’ha lanciata dalla finestra. La bambina è attualmente in “prognosi riservata” e le sue condizioni vengono definite “stazionarie”. All’arrivo dei poliziotti, la donna è stata trasportata in ospedale mentre la figlia minore era a terra, viva, ed è stata portata in eliambulanza all’Ospedale di Torrette e poi trasferita al Salesi. La madre è piantonata nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Macerata, a disposizione dei pm titolari delle indagini. Se l’accusa verrà confermata, dovrà rispondere di tentato omicidio.