“Non sono un evasore, ho sempre dichiarato tutto, ho sempre dichiarato tutte le tasse, spesso in anticipo, a credito. È in corso un’indagine, sono normali controlli che vengono fatti. Fortunatamente ho dei professionisti che si occupano di dichiarare le cose come si deve da anni, e vedremo come andrà a finire. Nel frattempo mi dispiace che venga scritto Luis Sal evasore. Anche io se mi vedessi per strada adesso mi tirerei uno schiaffo”. Lo dice Luis Sal a margine della notizia uscita oggi, sabato 9 marzo, sull’operazione della Guardia di Finanza di Bologna.

Da Gianluca Vacchi a Luis Sal, passando per Giulia Ottorini ed Eleonora Bertoli, sex workers attive su Only Fans. Sono i nomi più noti degli influencer e creatori digitali controllati dalla Guardia di Finanza bolognese in un’operazione che ha portato a recuperare complessivamente 11 milioni di euro di redditi non dichiarati.