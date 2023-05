Chi è Luigi Avella, l’ex fedele accusatore della veggente di Trevignano

Chi è Luigi Avella, l’ex fedele accusatore della veggente di Trevignano ospite a Domenica In oggi, 21 maggio 2023? Luigi Avella, fedele pentito che ha raccontato di aver ceduto ingenti somme di denaro a Gisella Cardia, la “veggente di Trevignano”, è un pensionato, laureato in Giurisprudenza presso la Lumsa ed ex funzionario del ministero dell’Economia. A 18 anni Luigi diventa fedele della Madonna e consegue addirittura un dottorato in mariologia. Nel 2018 arriva a Trevignano per capire se Gisella Cardia è davvero una veggente e di lei diventa addirittura amico intimo.

“Un giorno mentre ero a casa, io vidi un’ombra e lei disse che era Gesù”, la cosa succede di nuovo due volte, finché una volta invece la donna gli predice che qualcuno di vicino lo avrebbe tradito. E anche che qualunque cosa sarebbe successo la Madonna sarebbe stata vicino a lui. L’uomo si sentì male e finì ricoverato d’urgenza e lui a quel punto divenne convinto della ‘santità’ della Cardia.

In diverse interviste Luigi Avella ha raccontato di aver donato 92.000 euro all’associazione più 30.000 euro al marito della Cardia. La veggente – secondo quanto raccontato dall’uomo – sostenne di aver visto Dio che gli avrebbe indicato di costruire un tempio di cui Avella sarebbe stato capo dei lavori ma anche il finanziatore per la somma di 450.000 euro. Quando il geometra scoprì che non c’era l’autorizzazione del comune, litigò con la veggente e il marito troncando i rapporti.