Morta Ludovica Bargellini: chi era l’attrice deceduta a Roma in un incidente

È morta a soli 35 anni Ludovica Bargellini, attrice che aveva recitato, tra le altre cose, nella serie tv di Paolo Sorrentino The Young Pope.

L’interprete è deceduta nella notte tra il 18 e il 19 aprile in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto a Roma. La donna, secondo le prime ricostruzioni, era alla guida della sua Lancia Y quando, forse per un colpo di sonno, è andata a sbattere contro un muro all’incrocio tra via Cristoforo Colombo e via Grotta Perfetta.

Trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio, l’interprete è deceduta pochi minuti dopo il suo arrivo al nosocomio a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

Chi era Ludovica Bargellini

Nata a Pistoia, dopo la laurea in Fashion Design ottenuta nel 2012 a Firenze, si è trasferita a Roma dove si è diplomata al Centro sperimentale di cinematografia come costumista.

Successivamente ha conseguito una specializzazione alla scuola di recitazione sempre nella Capitale, dove ha approfondito anche la recitazione cinematografica.

Dopo aver collezionato piccoli ruoli in tv, partecipa ad alcuni lungometraggi, tra i quali figurano Non c’è tempo per gli eroi di Mugnaini, Dylan Dog vittima degli eventi di Claudio di Biagio e Palato assoluto di Francesco Falaschi.

Nel 2015 prende parte alla serie tv di Paolo Sorrentino, The Young Pope, mentre due anni più tardi appare come comparsa negli spot Dolce & Gabbana firmati da Matteo Garrone.