Lucia Aleotti del Gruppo Menarini nominata Cavaliere del Lavoro: “Emozionata e orgogliosa”

Lucia Aleotti del Gruppo Menarini nominata Cavaliere del Lavoro

Lucia Aleotti, azionista e membro del Board del Gruppo Menarini, è stata nominata Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

La cerimonia di consegna onorificenze dell’Ordine “Al Merito del Lavoro” ai Cavalieri si è svolta nella giornata di mercoledì 30 ottobre al Quirinale.

Alla presenza del Capo dello Stato, dei presidenti di Camera e Senato e dei rappresentanti del Governo, del Parlamento e del mondo dell’imprenditoria, i nuovi 25 Cavalieri del Lavoro hanno ricevuto la prestigiosa onorificenze.

Tra loro, come detto, c’è anche Lucia Aleotti, presidente di Pharmafin, holding del Gruppo Menarini, che ha dichiarato: “Ricevere questo titolo così prestigioso dal presidente della Repubblica mi riempie di emozione e orgoglio. Si tratta di un grande riconoscimento per tutto il lavoro di squadra della nostra straordinaria azienda nel tutelare la salute dei pazienti in tutto il mondo”.

“La cultura e l’etica del lavoro sono valori fondamentali per il futuro di tutti, trasmessi a me, a mio fratello e a tutta l’azienda da nostro padre, anch’egli nominato Cavaliere del Lavoro nel 1978” ha concluso.