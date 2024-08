Precipita con il fuoristrada in un burrone: morto il pilota di Formula 3000 Luca Persiani

Precipita con il fuoristrada in un burrone: morto il pilota Luca Persiani

È morto all’età di 40 anni il pilota di Formula 3000 Luca Persiani: l’uomo è rimasto vittima di un terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 agosto su un sentiero di montagna vicino al lago di Scanno, in Abruzzo.

L’uomo è morto dopo essersi lanciato dal suo fuoristrada precipitato in un burrone per diverse centinaia di metri, probabilmente a seguito di una manovra sbagliata.

Persiani era partito da Albano Laziale insieme a una sua amica per raggiungere l’Abruzzo. I due, dopo aver cenato e atteso il tramonto, hanno deciso di tornare a casa.

Il pilota romano, però, avrebbe perso l’orientamento a causa della nebbia imboccando un sentiero scosceso. Prima della tragedia, avrebbe fatto scendere l’amica 27enne salvandole di fatto la vita.

Luca Persiani avrebbe tentato di risalire il sentiero con la jeep ma, una volta capito che non si poteva fare più nulla, si sarebbe lanciato dalla vettura in corsa precipitando per centinaia di metri.

“L’ho visto lanciarsi dalla jeep e morire davanti ai miei occhi. Mi sono sentita impotente” ha detto la donna ai soccorritori secondo quanto riferisce La Repubblica.

Noto pilota di Formula 3000, Luca Persiani ha gareggiato in serie come International Formula Master e Eurocup Formula Renault 2.0.