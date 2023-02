“Siete di Bari, siete italiani?”: un cronista dell’emittente pugliese Radio Selene che stava lavorando allo stadio Rigamonti di Brescia alla telecronaca del match di calcio tra Brescia e Bari è stato insultato da un tifoso nel corso della diretta. “Sì, sono italiano, deficiente”, è stata la risposta del giornalista, Luca Guerra, alla provocazione.

Ha poi interrotto il suo discorso per commentare quanto appena successo: “Il razzismo territoriale fa parte ancora della testa di qualcuno nel 2023, verrebbe voglia di tornare a casa se qualche deficiente ci chiede, ‘siete di bari siete italiani?’. Ma andiamo oltre questi deficienti, che non vi abbiamo mostrato altrimenti sarebbe stato un momento di gloria immeritato per loro”.

La pagina Facebook dell’emittente Radio Selene ha segnalato l’accaduto in un post, parlando di un “vergognoso insulto di razzismo territoriale”, una “stupida e deprecabile provocazione” lanciata da un “tifoso bresciano”.

Guerra è poi tornato sull’episodio commentando sui social: “Cinquanta secondi per capire che c’è qualcuno che ancora è indietro con il cervello di 50 anni. Mi scuso se ho detto tre parolacce in onda, non è nel mio stile. Ma di fronte a delle provocazioni così spicciole si viene colpiti.

La persona inutile dall’altra parte aveva più o meno la mia età e ridacchiava, spalleggiato da altri quattro amichetti. Tutti tifosi del Brescia. Ha perso sul campo ma aveva già perso la sua partita con la civiltà. Buona serata e a mai più”.