Dopo ore di apprensione, è stato ritrovato Domenico Gallo, un bambino che compirà due anni ad agosto, sparito nelle campagne di Locorotondo, nel Barese. Del piccolo si sono perse le tracce nella mattinata di oggi. Il piccolo è stato ritrovato a oltre un chilometro da casa. Secondo quanto si apprende, il piccolo che vive in una zona rurale di contrada Serralta, era non lontano dalla sua abitazione quando, intorno alle 11 la mamma si è accorta che non era più lì. La donna, che ha altri tre figli, ha dato l’allarme. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i carabinieri che hanno setacciato la zona.