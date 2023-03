Locale subisce 9 furti in 6 mesi, la denuncia dei titolari: “Il ladro è sempre lo stesso, ora gli lasciamo le chiavi”

Da settembre ad oggi, i titolari di un locale di Isola Vicentina hanno denunciato nove effrazioni con furto, e il responsabile sembrerebbe essere sempre lo stesso. “Io sono schifata, demoralizzata e mio figlio ancora peggio. È sfiancante sia a livello economico, ma soprattutto a livello psicologico”, dice la madre del proprietario, che ha denunciato ai carabinieri ogni singolo colpo.

“Sembra che questo non basti – dice – a questo punto gli lascio le chiavi del ristorante, almeno in questo modo non mi provoca altri danni per entrare”. Il primo furto risale al mese di settembre, e alla fine di ottobre il ladro era entrato nel ristorante per ben quattro volte. Le prime due sfondando una porta in cantina, mentre le successive passando per la veranda. Nei mesi di novembre, dicembre e gennaio l’attività è rimasta chiusa per consentire le riparazioni e per attenuare la perdita economica dovuta ai furti.

Dopo la riapertura, però, le effrazioni sono continuate. I proprietari sono certi che si tratti della stessa persona, riconosciuta anche in un video delle telecamere di sorveglianza interne. Lo si vede mentre cammina indisturbato tra i tavoli rubando oggetti. Il titolare ha speso migliaia di euro per le riparazioni, per non parlare del danno economico dovuto al furto di bottiglie pregiate.

Circa 15mila euro in totale. “Non ce la facciamo più a lavorare per diverse ore al giorno, per poi venire derubati così da questa persona. Non sappiamo più cosa fare”. Pochi giorni fa il proprietario di un locale della zona ha denunciato di aver subito diversi furti: “Il responsabile potrebbe essere addirittura lo stesso”.