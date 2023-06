“Noi boomer non sappiamo come ordinare ai fast food”: lo sfogo di Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni ha pubblicato un nuovo video ironico. Questa volta la sua “denuncia” riguarda la “tecnologizzazione” dei fast food (e non solo). Pieraccioni vuole dare voce ai “boomer cinquantenni” come lui che si trovano davanti enormi touchscreen che non sanno come utilizzare e quindi ha deciso di lanciare un appello in nome di tutti i suoi coetanei meno smart.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Pieraccioni (@leonardo_pieraccioni)

“Volevo fare un appello a quelli delle grandi distribuzioni, McDonald’s, Burghy etc…, ma anche vedo alla stazione, i bar si sono tecnologizzati, vedete non lo so nemmeno dire e noi boomer cinquantenni quando si va a fare le ordinazioni ci sono quei touchscreen davanti ai quali per fare l’ordine noi si rimane imbambolati”, spiega l’attore e regista toscano nel video pubblicato su Instagram. Poi racconta la sua personale esperienza, “Io poi sbaglio sempre! Pigio poi torno indietro”, e infine propone una valida, e ironica, soluzione: “Ecco ma per noi anziani mettete una pensionata di 89, 92 anni su uno di quei banchini vecchi dei campeggi dove si giocava a briscola e così s’arriva e si dice ‘voglio un panino col prosciutto’. Ecco, capito? Una cosa diretta per noi perché io pigio, pigio e poi non so come pagare, non so dove andare”.