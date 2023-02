Quali sono i lavori più cercati in Italia? La classifica di Linkedin

Quasi tutti in inglese, come “sales development representative”, oppure “sustainability specialist”, o in sigla come il “Soc” (che sta per “cyber security analyst”): la piattaforma Linkedin ha stilato una classifica dei 25 lavori più cercati dagli italiani negli ultimi 5 anni, tra gennaio 2018 e luglio 2022.

Un documento che restituisce le tendenze attuali del mercato del lavoro, svelando quali sono le mansioni in ascesa nel nostro Paese. Al primo posto gli addetti allo sviluppo commerciale (detti anche “sales development representative”), coloro che devono cercare potenziali nuovi clienti, accertandosi del loro reale interesse nei confronti dei vari prodotti aziendali. Linkedin stima che servano in media 2,4 anni di esperienza per essere assunti.

Al secondo posto i manager della sostenibilità, che creano e supervisionano strategie di sostenibilità all’interno dell’azienda. Al terzo posto del podio gli esperti di sicurezza informatica, addetti a identificare possibili minacce per i sistemi delle compagnie come virus e spyware.

Ancora, proseguendo verso il basso, si trovano i “customer success manager”, che gestiscono il portfolio clienti di un’azienda, poi i direttori di farmacia, i data engineer ed i machine learning engineer, programmatori specializzati nella progettazione, realizzazione e manutenzione di algoritmi di apprendimento automatico e sistemi di intelligenza artificiale. Ottavo posto per i cyber security engineer, che si occupano di prevenzione da attacchi hacker.

Alla 13esima posizione ci sono i responsabili dell’ufficio acquisti, che curano le forniture di beni e servizi, negoziando con i fornitori e definendo strategie e modalità d’acquisto. In 21esima posizione c’è l’ingegnere robotico, mentre al 22esimo i consulenti legali.

Infine, al 25esimo e ultimo gradino della classifica dei lavori più richiesti su Linkedin, c’è lo specialista amministrativo delle risorse umane, che si occupa della gestione del personale, fra cui anche la coordinazione di buste paga e ferie.