Sono molte le famiglie italiane e le aziende in ginocchio per il caro bollette. Non mancano però le pregevoli iniziative da parte di alcuni imprenditori che in queste settimane difficili stanno cercando di dare una mano ai concittadini meno fortunati. Uno di questi è sicuramente Simone Arpe, proprietario della focacceria “Il Frantoio” di Monterosso, in provincia di La Spezia. Il titolare della focacceria ha pensato di aprire il proprio forno a tutti. “Si cuoce gratis dalle 17 alle 18.50 causa crisi energetica”, si legge sul cartello affisso all’esterno del suo esercizio commerciale.

Il messaggio è stato molto apprezzato sui social, e tanti utenti ne hanno già usufruito. “L’idea è semplice, lo Stato ti aiuta per dieci giorni, un breve periodo, invece io voglio aiutare più che posso, perché la gente ha paura dei costi che crescono e ha tanto bisogno”, ha detto il titolare dell’attività a Il Secolo XIX. “È tutto gratis, io non chiedo e non pretendo nulla”, ha aggiunto Arpe, sottolineando come a Monterosso già in passato i cittadini si aiutavano tra di loro mettendo a disposizione i propri forni.

“Cinquanta, sessanta anni fa, – ha spiegato – un giorno a settimana i forni delle attività del paese cuocevano i pasti preparati in casa dai cittadini. Un modo per aiutarsi in un periodo non facile. Anche oggi non è un periodo facile, ormai a casa la gente è terrorizzata e non accende un elettrodomestico perché ha paura della bolletta”.

“Accendo il forno la mattina, quando apro alle 5.30, poi durante le ore di lavoro resta sempre in funzione. Così quando faccio la focaccia, in questo orario della sera, posso anche infornare le teglie dei miei compaesani che me le portano, per me non è un costo. Lavoro, in paese c’è gente, e questo è un modo per restituire alla comunità quello che ricevo dai turisti”, spiega ancora Simone. “È un esempio autentico, genuino, di solidarietà, generosità e attaccamento alla comunità. In un periodo di crisi è un segnale di speranza”, ha commentato positivamente il sindaco Emanuele Moggia.