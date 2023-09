Lerici, 70 bambini con la gastroenterite: chiuse due spiagge

Una settantina di bambini che negli scorsi giorni avevano frequentato due spiagge di Lerici sono stati colpiti da gastroenterite e finiti al pronto soccorso. Un caso che ha spinto il comune spezzino a imporre il divieto di balneazione nelle due spiagge libere attrezzate, Venere Azzurra e San Terenzo.

La richiesta è arrivata dall’Asl5 “come misura cautelare, in attesa che siano fatti tutti gli accertamenti e i vari prelievi previsti”, ha dichiarato il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, ricordando però che finora “tutte le analisi di Arpal sull’acqua hanno dato esito negativo e non sono stati riscontrati problemi”.

Per effettuare i nuovi campionamenti è stato coinvolto l’Istituto Superiore di Sanità. “Il collegamento con Lerici va ancora verificato”, ha ribadito il primo cittadino. Le due spiagge sono tra le più amate e frequentate dell’intero Golfo della Spezia, adatte in particolare ai bambini proprio per la presenza della sabbia e di bassi fondali. I divieti rimarranno fino all’esito dei nuovi campionamenti.