Paura per una studentessa di 23 anni, vittima di una grave reazione allergica dopo aver mangiato una brioche alla crema in un bar.

La ragazza è stata trasferita d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Mandic di Merate, dove i medici hanno le hanno somministrato una dose di adrenalina per contrastare lo shock anafilattico. L’incidente è accaduto nelle scorse settimane mentre la giovane studentessa si trovava in un locale della zona in compagnia di alcune amiche.

Stando alle informazioni disponibili, non avendo mai avuto prima di allora intolleranze alimentari o reazioni allergiche di alcun tipo, ha ordinato una brioche alla crema che è però risultata contaminata da qualche ingrediente che ha fatto scattare la reazione allergica. Salvata dai sanitari del Mandic, ora la giovane starebbe bene.

L’episodio è peraltro avvenuto a pochi giorni di distanza dal caso della giovane 21enne di Milano, intollerante ai latticini, morta a seguito di uno shock anafilattico subito dopo aver mangiato un tiramisù vegano.

