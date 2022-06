Lecce, uccide la moglie con una coltellata e scappa: ricercato

Donatella Miccoli, 38 anni, è stata uccisa con una coltellata da suo marito, che al momento è ricercato. L’omicidio è avvenuto la scorsa notte nella loro abitazione a Novoli (Lecce), poco prima delle 2. A quanto si apprende, in casa non c’erano i loro figli che sarebbero stati portati dal marito a casa della nonna. Sull’omicidio indagano i carabinieri.

L’uomo in fuga si chiama Matteo Verdesca. Ieri sera Donatella, suo marito e i loro figli sono stati visti insieme in piazza per la festa di San Luigi. Secondo quanto raccontato da alcuni vicini, i due avrebbero litigato. La vittima lavorava come commessa nel centro commerciale Ipercoop di Surbo (Lecce). Le forze dell’ordine stanno cercando il fuggitivo anche attraverso l’ausilio di un elicottero.