Lecce, muore a 17 anni mentre era sul monopattino

È morto mentre era sul suo monopattino. Il cuore di Davide Felix, 17 anni, ha smesso improvvisamente di battere. È accaduto a Lecce. Il giovane aveva una malformazione cardiaca fin dalla nascita. Tra le probabili cause del decesso, un infarto. La notizia è stata riportata da Il Quotidiano di Puglia.

Un’intera città stenta ancora a credere a quanto accaduto la mattina della Vigilia di Natale, il 24 dicembre. Un giorno di festa divenuto tragedia per familiari, amici e quante persone avessero conosciuto Davide.

Il ragazzo, 17 anni, era innamorato della musica, del calcio. Studiava Amministrazione Finanza e Marketing all’istituto tecnico “Grazia Deledda” di Lecce. A scuola tutti lo ricordano come “un’anima bella, ora è un Angelo e starà per sempre con noi!”.

L’ultimo saluto a Davide

Questa mattina, 28 dicembre 2022, alle ore 11 si svolgeranno i funerali di Davide. Un momento per ricordarlo, l’ultimo saluto presso la piazzetta della Chiesa Mater Ecclesiae di Castromediano.

“È stato così triste vederti partire in quel giorno. Tu sei andato e ci hai lasciato per vivere in un mondo migliore. Resta con noi la certezza che sarai sempre nel nostro cuore”, è il saluto dei genitori.

Asd Sporting Club, dove Davide si allenava, ha organizzato per la famiglia una raccolta fondi aperta a chiunque volesse contribuire. Tanti i messaggi lasciati dagli amici: “Pace alla tua anima fratello mio”, “Non ti dimenticheremo mai”, “Ti vogliono bene, per sempre”, “Proteggici da lassù”.