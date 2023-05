Adinolfi difende Laura Chiatti: “Ormai la femminilità è un tabù, attacchi guidati dall’ideologia gender”

Mario Adinolfi in difesa di Laura Chiatti per le sue contestate dichiarazioni rilasciate a Domenica In sull’uomo che “non deve fare le faccende di casa” perché le “uccide l’eros”. Parlando con AdnKronos, il leader del Popolo della Famiglia si è speso in difesa dell’attrice: “La forza di Laura Chiatti è stata quella di affermare che uomo e donna sono diversi. La sessualità e l’attrazione scattano tra diversi. Le polemiche che si sono scatenata per le affermazioni di Laura Chiatti sulla differenza tra uomo e donna sono frutto di una deriva ideologica gender e sono l’occasione per discutere del fatto che se Roberto Vecchioni cantava ‘Voglio una donna con la gonna’ non deve essere uno scandalo”.

Adinolfi ha citato anche il Papa: “In Ungheria ha detto che tutto ciò che riesce a raccontarci la bellezza della differenza tra uomo e donna è estremamente importante. La tendenza a eliminare le differenze tra o sessi è il valore della così detta ideologia gender. Aggredire la Chiatti solo perché fa una battuta rende chiaro il clima che si respira oggi: c’è ormai la volontà di raccontare sempre un rapporto conflittuale uomo-donna e dentro questo rapporto conflittuale alcuni elementi della femminilità tradizionale sembrano essere diventati dei tabù”. Con Laura Chiatti si era schierata anche l’ex senatore leghista Simone Pillon, noto per le sue posizioni ultraconservatrici e ultracattoliche.

Travolta dalle critiche, su Instagram Chiatti aveva chiarito che la sua era una “battuta goliardica” in un “contesto divertente e spensierato” respingendo le accuse di chi le aveva dato della “sessista”: “Sono concetti che non mi appartengono e che ripudio con forza”.