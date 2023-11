Latitante diventa papà e il video finisce sui social: carabinieri lo arrestano al bar dell’ospedale

Un uomo, latitante affiliato al clan Cappello, già condannato a nove anni di carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con l’aggravante mafiosa, è stato arrestato dai carabinieri a Catania. A tradirlo, dopo un mese di ricerca, la nascita di suo figlio e la condivisione sui social della notizia.

Secondo quanto riporta Catania Today, C.A.M, 41 anni, per non finire in cella era fuggito dai domiciliari, ed era divenuto latitante a tutti gli effetti. I militari, però, stavano monitorando i luoghi dove avrebbe potuto nascondersi, controllando anche i social dei familiari. Ed è proprio lì che hanno visto la foto del neonato, insieme alla neomamma, ed in un video si intravedeva fugacemente anche lui, il latitante, in una sala degenza dell’ospedale. Tanto è bastato per risalire alla struttura ospedaliera ed individuare il ricercato che in quel momento si trovava al bar mentre attendeva la colazione.