Latina, tragedia in spiaggia: 59enne muore dopo aver salvato tre ragazzine dall’annegamento

Tragedia sul lungomare di Latina, dove un 59enne è morto dopo aver salvato tre ragazzine dalle onde. Il fatto è avvenuto ieri, giovedì 3 agosto, su una spiaggia libera nei pressi di Rio Martino.

Francesco Gatto, di professione elettricista, si era lanciato in acqua per riportare a riva le tre giovani che non riuscivano a rientrare a causa delle forti correnti.

Dopo essere riuscito a mettere in salvo le tre ragazze, ha avuto un malore per lo sforzo del salvataggio appena compiuto ed è crollato a terra.

Immediato il tentativo di rianimarlo da parte dei bagnini presenti sulla spiaggia libera, seguito dall’intervento dei paramedici del 118, giunti sul posto con un’ambulanza e, poco dopo, un’eliambulanza. Per lui non c’è stato però nulla da fare.