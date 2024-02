Latina, 16enne scrive un tema su Giulia Cecchettin e racconta gli abusi: denunciato l’ex fidanzato

Un tema dedicato a Giulia Cecchettin, in cui ha trovato il coraggio di raccontare il suo vissuto di violenza e stalking. Protagonista della vicenda, raccontata da Il Messaggero, una studentessa di 16 anni di un istituto professionale del sud della provincia di Latina. In un tema di italiano sulla morte di Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, la 16enne ha parlato in terza persona di pedinamenti e i rapporti non consensuali ripresi con il cellulare.

Un racconto che ha allarmato i suoi docenti, che hanno allertato la psicologa e la famiglia. i genitori sono riusciti a farsi raccontare quanto stava succedendo e hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri. L’ex fidanzato, coetaneo della ragazza, è accusato di violenza sessuale e atti persecutori ed è stato sottoposto alla misura di obbligo di dimora. I due si erano lasciati a ottobre.

Nel provvedimento della procura, il comportamento del sedicenne nei confronti della studentessa e dei suoi più stretti familiari è stato definito di tipo “offensivo, denigratorio e minaccioso” al punto da provocare alla ragazzina, secondo quanto emerso in una relazione della preside “un perdurante e grave stato di paura al di fuori del contesto scolastico al punto da far alterare alla vittima le proprie abitudini di vita e a farle perdere tutte le amicizie”. Il giovane ha negato gran parte delle accuse, in particolare quello di aver costretto la giovane a un rapporto sessuale non consenziente, parlando di “semplice gelosia”. La difesa ha chiesto la revoca della misura cautelare e ha sostenuto che i lividi e le contusioni evidenziati dalla vittima sarebbero conseguenza degli allenamenti di kickboxing.