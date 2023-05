Lapo Elkann sulla morte della cugina Virginia von Furstenberg: “Combatteva con i mie stessi demoni”

Lapo Elkann sulla morte della cugina Virginia von Furstenberg

Anche Lapo Elkann ha espresso il suo dolore per la morte della cugina Virginia von Furstenberg, la nipote di Gianni Agnelli trovata senza vita sul terrazzo al primo piano dell’Hotel Palace di Merano, in provincia di Bolzano.

“Sono molto triste per la morte di mia Cugina che come me ha sempre combattuto con demoni simili. Virginia era una donna con un cuore d’oro, una mamma tenera piena di amore con un sorriso puro è vero. Mi mancherai e sarai nel mio cuore ed in ogni mia preghiera. Mia dolce e tenera cugina riposa in pace che Dio ti porti in paradiso dove meriti di andare” ha scritto Lapo Elkann sul suo profilo Twitter.

Figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Furstenberg, i nonni di Virginia von Furstenberg erano il principe Tassilo e Clara Agnelli, sorella dell’Avvocato.

La donna, che si era sposata tre volte ed era madre di cinque figli, nell’ultimo periodo aveva avuto diversi problemi.

A febbraio, infatti, si era allontanata da casa senza dare più notizie di sé. Il 18 febbraio il padre aveva denunciato la scomparsa di Virginia, salvo poi dare notizia del suo ritorno a casa. Un altro breve allontanamento, inoltre, si era verificato nello scorso autunno.