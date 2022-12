Lando Buzzanca morto, l’accusa della compagna: “L’hanno ammazzato”

Francesca Della Valle, compagna di Lando Buzzanca, l’attore morto nella giornata di ieri, domenica 18 dicembre, all’età di 87 anni, torna ad accusare la famiglia dell’interprete rea, secondo la donna, di aver abbandonato il loro caro in una Rsa.

“Tutto quello che ho fatto finora è nulla rispetto a quello farò: da oltre un anno e mezzo denuncio il fatto che avevano abbandonato Lando in una Rsa contro la sua volontà” ha dichiarato la compagna di Lando Buzzanca.

“A ciò si contrappongono menzogne e calunnie di chi vuole nascondere la verità: è stato ammazzato dall’applicazione della legge 604. Quella sull’amministratore di sostegno, voluta da chi gli era accanto. L’ho visto il 1 dicembre ed era migliorato, poi in 17 giorni di hospice è peggiorato”.

La donna, poi, in un post sul suo profilo Instagram ha scritto: “Lando è stato ammazzato e voi, pubblico onesto, lo sapete. Era pericoloso, ormai”.

“L’applicazione della legge 6/04, voluta dalla famiglia “amorevole”, lo ha condotto in un Hospice, luogo di morte. Io non mi fermo, non temete! Continuerò perché sia fatta giustizia. Lo devo a Lando, lo devo agli 800 mila amministrati, lo devo al suo pubblico”.

“È stato un omicidio bianco, silenzio e sordità istituzionale che sono complici e poi gli abusi dell’amministratore sostegno. I nostri giuristi si stanno muovendo: 15 giorni al Gemelli avevano determinato un miglioramento svanito in 17 giorni di hospice” ha invece dichiarato il medico personale dell’attore, Fulvio Tomaselli, che di recente in un’intervista aveva denunciato le precarie condizioni di salute di Lando Buzzanca.