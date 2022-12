Morto Lando Buzzanca: le cause della morte dell’attore

Quali sono le cause della morte del noto attore e cantante Lando Buzzanca scomparso oggi, domenica 18 dicembre 2022, a Roma? L’interprete è deceduto presso il Policlinico Gemelli dove era ricoverato da diversi giorni. Da un anno, invece, viveva in una Rsa a causa di una malattia degenerativa.

Solamente qualche giorno fa, il suo medico personale, Fulvio Tomaselli, aveva denunciato le sue precarie condizioni di salute: “Di lui resta un 10% di quello che era – dice – in tutti i sensi. Era alto 1 metro e 87 centimetri e pesava 83 chili. Fino al 2021 aveva un fisico perfetto, al di là della sua arguzia e della sua simpatia. Oggi è un uomo rattrappito, emaciato, senza denti e peserà sì e no 50 chili. Una sua gamba è quanto il mio braccio”.

Dalle colonne del Corriere della Sera una fotografia della situazione critica che riguarda la star del grande schermo: “Io non riesco a vedere Lando dal 21 aprile dello scorso anno – spiega Tomaselli – ma lavorando da 50 anni nella sanità riesco ad avere notizie indirette sulle sue condizioni di salute . E quando mi hanno raccontato come è arrivato al Gemelli due settimane fa, non ci potevo credere”. Parlando con La Stampa, la moglie Francesca Della Valle ha confermato il suo stato di salute grave dopo avergli fatto visita in ospedale: “Sonnecchiava, ha mangiato a fatica, aveva piaghe da decubito e ha bofonchiato: ‘Amore portami via’”.