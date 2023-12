Lancia un petardo che esplode in testa all’amico: grave un ragazzo di 28 anni

È ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva un ragazzo di 28 anni, colpito nella serata di ieri da un petardo lanciato da un amico, che lo ha accidentalmente raggiunto alla testa. L’incidente è avvenuto sul litorale Sud della provincia di Roma. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Anzio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale che da una prima ricostruzione hanno accertato che poco prima il giovane, un operaio incensurato, mentre si trovava a una festa in un locale, era uscito all’aperto ed era stato accidentalmente colpito dallo scoppio di un petardo lanciato da un amico.

Come ogni anno, a ridosso di Capodanno, molte persone rimangono ferite a causa del lancio di botti e petardi. E purtroppo qualcuno perde anche la vita. Il ferito, dopo le prime cure ricevute all’ospedale Riuniti di Anzio, è stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale San Camillo di Roma, in prognosi riservata. Il 28enne è stato ricoverato in terapia intensiva dopo essere sottoposto a intervento chirurgico. I carabinieri hanno identificato l’amico che avrebbe esploso il petardo.