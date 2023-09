Lampedusa, continuano gli sbarchi. Oggi la visita di Meloni e von der Leyen

Continuano gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Questa mattina 160 persone sono arrivate sull’isola, dopo che i quattro barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalle motovedette della Capitaneria e della Guardia di finanza. Uomini, donne e bambini, la maggior parte dei quali scalzi, sono stati già portati all’hotspot di contrada Imbriacola. Al molo Favaloro è atteso in mattinata l’approdo di altri due gruppi di 50 e 30 profughi. Ma non finisce qui. E’ stata già segnalata la presenza di decine di barconi con centinaia di migranti a bordo diretti verso Lampedusa.

Intanto è atteso per oggi, 17 settembre, l’arrivo sull’isola della premier Giorgia Meloni e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La Presidente della Commissione europea ha accolto subito l’invito della premier, accompagnato dalla denuncia di una “pressione migratoria insostenibile per l’Italia” e dalla richiesta di una missione europea.

Nelle scorse ore il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha avuto un colloquio telefonico con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui flussi migratori. I due leader – come confermato da fonti dell’Eliseo – hanno convenuto sulla necessità di affrontare questa sfida in modo umano e di rafforzare la cooperazione a livello europeo, in linea con la politica perseguita da Macron dal 2017 e durante la Presidenza francese del Consiglio dell’Unione europea, per trovare soluzioni efficaci immediate e a lungo termine a questa crisi. Il Presidente francese e la premier italiana hanno discusso dell’azione congiunta che potrebbe essere intrapresa nel Mediterraneo centrale, della prevenzione delle partenze con i Paesi di origine e di transito e, infine, del seguito da dare in Europa al Patto sulla migrazione per rispondere ai flussi migratori irregolari a lungo termine”. Macron e Meloni – proseguono le fonti dell’Eliseo – hanno concordato di “continuare a scambiarsi opinioni sugli sviluppi della situazione e di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi governi. In questo contesto, il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, si recherà in Italia nei prossimi giorni per incontrare il suo omologo italiano”.

Altro fronte è quello tedesco dove si è mosso qualcosa. Nelle scorse ore la Germania ha infatti deciso di riaprire le porte dell’accoglienza volontaria a chi sbarca sulle coste italiane in base al meccanismo di solidarietà che era stato sospeso qualche giorno fa.