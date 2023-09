Lamborghini (presa a noleggio) contro un muro a 140 all’ora dopo la discoteca | VIDEO

Quella di prendere un’auto di lusso a noleggio da parte di giovani, per riprendere la corsa a folle velocità e postarla sui social sta diventando una pericolosissima e preoccupante tendenza. Nella notte tra il 13 e il 14 settembre nel quartiere napoletano di Bagnoli, una Lamborghini è finita contro un muro a folle velocità troncandosi di netto. Alla guida un 27enne che avrebbe perso il controllo lungo un rettilineo, finendo per schiantarsi contro il cemento di un muro. Il ragazzo non è in pericolo di vita (prognosi di 30 giorni) e il passeggero, un coetaneo, è rimasto miracolosamente illeso.

I motivi dello schianto ancora non sono stati resi noti, ma intanto il video è stato rilanciato dal deputato Francesco Borrelli. “Troppe vite sono state spezzate a causa dell’alta velocità e dell’irresponsabilità. Compresi i video assurdi su tiktok in cui si fanno sfide indegne sui social. Per le strade ormai c’è una deriva folle e criminale a causa di soggetti che si sentono padroni incontrastati”, ha scritto.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine l’auto di lusso sarebbe uscita fuori strada, ad una velocità di circa 140 km orari, girando più volte su sé stessa per colpire ripetutamente i bordi di entrambe le carreggiate, ma l’abitacolo è rimasto intatto. Nelle prossime ore saranno analizzati i risultati degli esami tossicologici effettuati sul conducente per il quale è previsto, al momento, il ritiro della patente.