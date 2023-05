Riceviamo e pubblichiamo il comunicato:

Creare con le proprie mani una foglia con l’argilla, incidervi sopra un’abilità che vogliamo celebrare o conquistare e poi metterla in posa, tra centinaia di altre foglie, plasmate da altrettanti mani. Una chioma, molti talenti e un albero che cresce: l’Albero delle identità. Un murales dai mille colori, un mosaico meraviglioso, un’opera d’arte viva nata dalla partecipazione.

Lo scopo è la rigenerazione di zone a rischio ma ricche di vita. L’obiettivo è la connessione umana tra singoli cittadini e gruppi che riscoprono la comunità. La relazione con gli altri, la condivisione di un momento di crescita comune sono il collante di un’esperienza unica che trasforma il panorama urbano e consente alle nostre potenzialità di esprimersi con azioni concrete.

In occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile dal 25 Maggio al 1 Giugno vi aspettiamo a Roma – Piazza dell’Immacolata. In particolare il 27 Maggio chiunque potrà entrare a far parte di questa opera d’arte collettiva e aggiungere la sua foglia-abilità . La partecipazione è gratuita, previa prenotazione, alla mail happycoachingandcounseling@gmail.com. Verranno forniti materiali e istruzioni alle ore 17:00 direttamente in piazza.

Gli Alberi delle Identità sorgono in tutta Italia e sono simbolo di rigenerazione e dedizione verso il rispetto dei diritti umani, in particolare del diritto all’istruzione, come sancito dal Goal numero 4 degli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’agenda ONU 2030 e dall’Art. 26 della Dichiarazione Dei Diritti Umani.

“L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace”.

L’opera e percorso formativo Albero delle Identità è un Progetto promosso dall’APS Happy Coaching and Counseling, una No Profit operante sul territorio nazionale e internazionale. Collaborando con scuole, aziende, associazioni e amministrazioni si vuole diffondere strumenti di crescita al livello personale e di gruppo.

Più di 12 mila persone in questi 9 anni di attività hanno realizzato la propria foglia, durante i nostri eventi formativi basati sulla metodologia del Lean Art Coaching. Oggi gli alberi sono riusciti a cambiare il volto di molti luoghi. Dalla Stazione di Settebagni a quelle di Monterotondo e Battipaglia (SA), dai parchi del centro come i giardini Calipari di Piazza Vittorio (RM), a quelli più lontani come il parco della rinascita di Baronissi (SA) o la riserva del Tevere farfa a Nazzano (RM), ogni Albero rappresenta e valorizza l’unicità delle diverse comunità educanti che abitano e vivono quegli spazi.

Adesso la nuova sfida, nata a seguito di una raccolta fondi lanciata con Banca Etica Sgr e Produzioni dal basso, è la rigenerazione della piazzetta di San Lorenzo (Piazza dell’Immacolata) a Roma, di fronte all’ingresso al dipartimento di Psicologia della Sapienza. Una zona che ha conosciuto nei suoi anni tanto degrado, ma anche tanto valore sociale.

L’arte, quindi, come mezzo di rigenerazione urbana, strumento di formazione, coesione e benessere sociale: scegliamo di donare bellezza a chi passa tentando di essere fonte di ispirazione e coinvolgimento. Le abilità che si dichiarano sono una promessa alla comunità che si traducono in progetti e azioni concreti con momenti di formazione in scuole e comunità.

Un’occasione unica per incrementare il ben-essere di noi tutti investendo sulle nuove generazioni e non solo. Il progetto è patrocinato dal secondo municipio, l’Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile.

Siamo convinti che il solo progresso sostenibile sia quello pensato e strutturato con al centro la valorizzazione della persona attraverso la sua FormAzione. Consapevolezza, Abilità e competenze individuali come motore e mezzo per esprimere il proprio potenziale nella società.