Restituiscono il cane rubato a una bambina disabile: “Siamo ladri, ma siamo onesti”

Restituiscono il cane rubato a una bambina disabile

Ladri restituiscono un cane che avevano rubato a una bambina disabile: è l’incredibile vicenda avvenuta ad Acerra, in Campania.

Qualche giorno fa, infatti, alcuni ladri si erano introdotti nell’appartamento dove vive la famiglia della bambina. I malviventi, oltre a rubare soldi e gioielli di valore, avevano danneggiato anche la pedana che la ragazzina, in sedia a rotelle, usava per uscire di casa e il cane di quest’ultima.

Ai microfoni di SkyTg24 il papà della bimba aveva lanciato un appello ai ladri affinché riportassero Maui, questo il nome del cane di nove anni, a casa: “Faccio appello ai rapinatori, che scavino nel loro cuore, cercando un briciolo di coscienza. Spero che ce lo riportino, il cane era di mia figlia, che è affetta da atrofia muscolare spinale, per lei e per noi è un pezzo della famiglia, è come aver perso un figlio, e per lei un fratello”.

Parole che in breve tempo sono rimbalzate anche sui social facendo il giro d’Italia e che, evidentemente, hanno convinto i ladri a restituire lo Spitz rubato.

Nella serata di lunedì 30 settembre, infatti, il papà della bambina ha ricevuto una telefonata anonima in veniva avvisato che il cane era stato riportato davanti casa. “Lo restituiamo per la bambina siamo ladri, ma onesti” ha detto la voce all’uomo che ha poi ringraziato tutti coloro che hanno rilanciato il suo appello: “Si è mossa l’Italia intera: grazie di cuore, mia figlia è ultra contenta e sta piangendo dalla felicità”.