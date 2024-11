Ecco “La Toscana delle Donne – Il Viaggio”, il programma completo della manifestazione

L’edizione 2024 de “La Toscana delle donne”, la manifestazione promossa dalla regione Toscana e ideata dalla capo di Gabinetto Cristina Manetti, è ormai alle porte. Dal 15 al 26 novembre andranno in scena dieci giorni di eventi gratuiti, oltre 50, con nomi importanti dal mondo della cultura, dello spettacolo, del sociale e dello sport che si incontrano per dare il proprio contributo, confrontarsi e condividere temi dedicati ai diritti e alla crescita della parità di genere, alla lotta all’odio e alle discriminazioni.

Tanti per questa terza edizione dal titolo “Il Viaggio”, gli appuntamenti e tanti gli ospiti: da Stefania Sandrelli, a Monica Guerritore, Alessio Boni, Maurizio De Giovanni, Cristiano Militello, Simona Cavallari, Paolo Vallesi, Katia Beni, Beppe Dati. Molti gli incontri sui temi della salute, del lavoro e della cultura, iniziative che in collaborazione con la Commissione Regionale Pari Opportunità del Consiglio Regionale e finanziate dai Fondi Comunitari Europei, gettano luce sui molti temi legati alla scoperta o riscoperta delle potenzialità femminili, sui diritti delle donne oggi e su quanto ancora occorre lavorare e sulle prospettive per innescare il cambiamento culturale e sociale.

“Per la Regione Toscana – ha detto il presidente Eugenio Giani – la centralità di una politica di valorizzazione della donna è fondamentale. Per questo tre anni fa, la Presidenza con la mia capo di Gabinetto Cristina Manetti, è diventata punto di riferimento nell’organizzazione di questo evento nel periodo che è il più forte catalizzatore delle tematiche femminili, quello che ruota attorno al 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Iniziative che ogni anno crescono e che in questa edizione 2024 sono diventate oltre 50. In questi giorni si parlerà di feminicidi e di violenza sulle donne, ma anche del ruolo positivo e attivo che la donna deve avere nella società in tutti i settori dall’economia, alla sanità, al sociale, allo sport. La manifestazione di novembre sarà accompagnata da una novità assoluta, ovvero un testo di legge che si intitolerà proprio “La Toscana delle donne”: si tratta di una legge quadro che raggruppa i riferimenti che vanno dalla parità di genere, alla violenza, alla salvaguardia del ruolo della donna nelle amministrazioni pubbliche. E’ un atto che vuole rappresentare la spinta e il valore che la Toscana dà alla donna”.

“La Toscana delle donne – ha detto la capo di Gabinetto Cristina Manetti – è diventata un vero e proprio viaggio per i diritti. Non a caso il tema che abbiamo scelto per questa terza edizione è “Il Viaggio”. In quanto Regione, siamo stati capofila nel dibattito sul ruolo della donna nella nostra società. Questo confronto ha portato la Toscana ad essere la prima in Italia ad offire gli asili nido gratis alle famiglie e ad attivare il Codice Rosa riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e alle persone discriminate. Insomma, sono tanti gli appuntamenti, oltre 50, per una Toscana delle Donne che prosegue il suo “Viaggio” per costruire insieme politiche in grado di perseguire concretamente la parità di genere e quel cambiamento culturale indispensabile per la nostra società”.

Il programma completo

Venerdì 15 novembre

Ore 21

Teatro Era Pontedera

Reading “Pugni nel cuore” di Maurizio De Giovanni

con Maurizio De Giovanni, Marco Zurzolo, Marianita Carfora, Umberto Lepore, Carlo

Fimiani

Sabato 16 novembre

IL VIAGGIO

Ore 17 Teatro del Maggio – Sala Mehta

– Showcase fumettiste Lucca Comics con creazione di tre opere originali: Alice Milani, Rita

Petruccioli, “La Tram” Margherita Tramutoli

– Giulia Mazzoni presenta in prima assoluta ‘Artemisia’ sul primo pianoforte donna

della storia

– Reading “Relazioni pericolose” con Stefania Sandrelli

– Italian Trio Soprano – performance di canto pop e lirica

– Installazione mostra Sophie Dickens – Il grande cavaliere dell’apocalisse

a cura di Crumb Gallery

Domenica 17 novembre

Pedalata e camminata per i diritti delle donne ‘Pedale rosso’

Da un’idea di Marianella Bargilli con il coordinamento di Paolo Bettini

Ritrovo ore 9 piazzale Del Re, Parco delle Cascine, partenza ore 10.30

Ore 12 arrivo previsto in piazza Duomo davanti alla sede della Regione Toscana

Animazione con Cristiano Militello, Eva Edili, Beppe Dati, Giulia Vestri

Media partner Lady Radio

Saluti del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e della Capo gabinetto Cristina

Manetti

Inaugurazione opera di Marco Lodola realizzata in esclusiva per La Toscana delle donne.

Presente il Maestro

Lunedì 18 novembre

Ore 10 Centro tecnico di Coverciano

Donne e sport: cambiamo le regole del gioco

Ospiti le atlete toscane olimpiche e paralimpiche di Parigi

Consegna del Pegaso delle Donne alla Castelfranco di Sotto Volley Femminile promossa

in serie A2

Panel su gender gap e parità di genere nello sport

Presentazione della Carta etica dello sport al femminile che la Toscana adotta come prima

Regione in Italia. Con presidente Regione Toscana Eugenio Giani e la capo di gabinetto e

ideatrice della Toscana delle donne Cristina Manetti

Ore 19 Teatro della Pergola

Spettacolo Dialogo di una prostituta con un suo cliente

di Dacia Maraini con Simona Cavallari e Federico Benvenuto, regia di Guglielmo Ferro

Martedì 19 novembre

Ore 9.30 Sala Pegaso, Palazzo Strozzi Sacrati

La Salute delle donne

Prospettive e progetti a confronto sulle politiche regionali per la salute delle Donne

Salute e Medicina di Genere, Screening oncologici, Codice Rosa

Ore 12.30 in Piazza Duomo 10

Inaugurazione Villaggio della salute

Con ISPRO, Codice Rosa, Lions Kit

Ore 17 Aula Magna Rettorato, piazza San Marco 4

Presentazione del libro “Eva, Adamo e l’albero della conoscenza. La salute di genere

come strumento di cura personalizzata”, a cura di Rossella Marcucci e Viola Davini

Dal 19 al 21 novembre

La prevenzione al Villaggio della salute

Screening e valutazione senologica

19 novembre 13 – 18.30

20 novembre 9 – 18

21 novembre 8.30 – 13

Mercoledì 20 novembre

Ore 18

Animae Loci – Itinerario letterario e artistico alla ricerca dei luoghi dell’anima a cura de La

Nottola di Minerva in collaborazione con Opera del Duomo

Evento “Cura. Visione di una nuova Società” in Sala Brunelleschi, piazza Duomo

Per gli iscritti all’evento è prevista alle ore 17 una visita al Museo dell’Opera del Duomo

a ingresso ridotto, su prenotazione

Giovedì 21 novembre

Ore 9.30 Sala Pegaso, Palazzo Strozzi Sacrati

Presentazione "Sedicesimo rapporto sulla violenza di genere in Toscana"

Ore 13 – Primo piano Palazzo Strozzi Sacrati

Inaugurazione della mostra Lucca Comics e lancio della successiva asta delle tre opere

realizzate in esclusiva

Ore 14 – 18.15 Secondo congresso fiorentino di Medicina di genere, Aula Magna del NIC 3 (Nuovo

Ingresso Careggi) – Prima sessione

Ore 15 con Baker Hughes Nuovo Pignone ‘Women&Stem: formazione e innovazione al

femminile’, presso il Learning Center dello stabilimento di Firenze

Ore 18.30 – Cinema la Compagnia

Il Cinema delle donne

Cinema, l’altra Storia a cura di Piera Detassis, presidente dell'Accademia del Cinema

Italiano – David di Donatello. A seguire proiezione di Golden Eighties di Chantal Akerman

– Belgio, Francia, Svizzera, 1986

Venerdì 22 novembre

Ore 8.15 – 16.30

Secondo congresso fiorentino di Medicina di genere, Aula Magna del NIC 3 (Nuovo

Ingresso Careggi) – Seconda sessione

Ore 9 – 13

(Al passo) di Pari Passo “Città inclusive a misura di donna” – incontro rivolto alle

giovani amministratrici e ai giovani amministratori

Organizzato da Commissione per le Pari Opportunità del Consiglio Regionale, Fondazione

per la Formazione Politica e Istituzionale Alessia Ballini in collaborazione con Anci

Toscana e Upi Toscana – Sala delle Esposizioni, Palazzo Strozzi Sacrati

Ore 18 Presentazione libro “Ester e le altre”, a cura di Monica Barducci

Sala Esposizioni, con le autrici

Ore 18.30 Libreria Libraccio, via de’ Cerretani 16 rosso, Firenze

Presentazione del libro Se mi manchi è più bello. Brevi storie per colmare la distanza.

Dialogo con Marco Bonini, scrittore e regista ed Erika Pontini, giornalista, La Nazione.

Saluti di Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione Toscana e ideatrice de La

Toscana delle donne

Ore 19 – Cinema la Compagnia

Il Cinema delle donne

Duse, the greatest di Sonia Bergamasco – Italia, 2024

Alla presenza della regista

Sabato 23 novembre

Ore 10 “Le arti e l’olio nelle mani delle donne”, convegno e degustazione a cura delle

associazioni Il Pomario e AIRO – Sala Pegaso, Palazzo Strozzi Sacrati

Ore 11 – 12 – 14.30 – 15.30 Visite Fai a Palazzo Strozzi Sacrati

Ore 17.30 presentazione del libro “Le conoscevo bene. Storie di Donne che fanno il

Cinema” di Elisabetta Vagaggini (Edizioni La Vela), modera Federico Berti – Sala

Esposizioni, Palazzo Strozzi Sacrati

Ore 19 – Cinema la Compagnia

Il Cinema delle donne

Carte Blanche de Céline Sciamma

Not a Pretty Picture di Martha Coolidge, 1976

Alla presenza di Céline Sciamma

Domenica 24 novembre

Ore 11 Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci Prato

Animae Loci: tempo, lavoro, libertà

Ore 17.30 al Teatro Goldoni di Firenze Monica Guerritore in “Quel che so di lei, donne

prigioniere di amori straordinari”

Lunedì 25 novembre

Ore 12 Cango Cantieri Goldonetta Firenze

“Donne per il welfare culturale: un’esperienza toscana”, nell’ambito del programma “Il

corpo dell’arte: il museo come luogo di consapevolezza ed emancipazione del corpo”

Promosso da Virgilio Sieni. Centro nazionale di produzione della Danza

Saluti di Cristina Manetti. Conversazione tra Cristina Bucci e Chiara Damiani. Con Virgilio

Sieni

Ore 14 Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze giuridiche

Pomeriggio di studio “La violenza economica femminile”

Saluti istituzionali Cristina Manetti capo di gabinetto e ideatrice Toscana delle donne

Ore 16.30 Flash mob in piazza Duomo con il Coro Femina

Direttrice Lisa Kant

Pianoforte Daniele Madio

Letture Gemma Storai

Ore 18 Teatro della Compagnia

Katia Beni in “Diritti e rovesci… ma pari!” – gag e monologhi

Martedì 26 novembre

Ore 10 Sala Pegaso, Palazzo Strozzi Sacrati

“Parità di genere e innovazione: le opportunità dei fondi europei” – Giornata dei fondi

europei

Ore 14.30 Sviluppo rurale e imprenditoria femminile: il contributo del Feasr a supporto del

gender equity

Sala Esposizioni, Palazzo Strozzi Sacrati

Ore 14.30 Arezzo Fiere e Congressi

19° Forum Risk Management in Sanità – Prima giornata

Gli screening oncologici in Italia: la situazione attuale e le prospettive

Ore 21 Teatro Era Pontedera

UOMINI SI DIVENTA Nella mente di un femminicida

Reading contro la violenza sulle donne.

Con ALESSIO BONI e OMAR PEDRINI

Chitarra e musiche: Omar Pedrini

Testi di: Massimo Carlotto, Andrea Colamedici, Pino Corrias, Edoardo Erba, Maurizio De

Giovanni, Marcello Fois, Francesco Pacifico

Regia di Alessio Boni

Mercoledì 27 novembre

Ore 9.00 Arezzo Fiere e Congressi

19° Forum Risk Management in Sanità – Seconda giornata

Giornata sulla salute e medicina sulla salute e medicina di genere. Dispositivi medici

esiste una differenza?

Ore 9.30 Casa Coldiretti viale Fratelli Rosselli 20 Firenze

“Comprendere e contrastare la violenza di genere: gli agricoltori dialogano con i

Centri Antiviolenza e con le istituzioni per riconoscere gli stereotipi e coltivare il

cambiamento”

a cura di Coldiretti Toscana Coordinamento Donne Impresa

Manifatture Prato

Comitato di sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027

Dal 27 al 29 novembre

Villa Vittoria Palacongressi, Firenze

Conoscere e riconoscere l’infanzia. Dalla Toscana politiche e pratiche

27 novembre, 14.00-18.30 Sessione plenaria. Il diritto ad un’educazione di qualità.

28 novembre, 9.00-18.00 Sessioni parallele

29 novembre, 8.30-13.00 Sessione plenaria. Le comunità e l’infanzia: un manifesto dalla

Toscana

Eventi OFF 2024

1 novembre ore 17.30

La Toscana delle donne a Lucca Comics

Palazzo Ducale Lucca – Sala Tobino

7 novembre ore 15

La Toscana delle donne e Baker Hughes – Donne senza confini professionali: oltre il

role model

Apuane Learning Center, Massa

15 novembre ore 17

“L’invenzione del turismo: un’intuizione femminile”, con distribuzione di una copia del Patto

di famiglia – A cura del Museo de’ Medici

Rotonda Brunelleschi, Firenze