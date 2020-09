Un bimbo di 14 mesi è stato morso da una vipera mentre stava giocando nel giardino della propria casa. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 17 settembre 2020, nel comune di Calice al Cornoviglio, piccolo centro della provincia de La Spezia. Ad accorgersi immediatamente dell’accaduto sono stati i famigliari del piccolo che erano con lui in località Valdonica. Dopo aver lanciato l’allarme, lo hanno subito trasportato alla più vicina caserma dei vigili del fuoco dove poco dopo è arrivato un elicottero di soccorso che ha provveduto al suo trasporto immediato all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Appena arrivato i medici lo hanno ricoverato nel reparto di terapia subintensiva. La direzione sanitaria del Gaslini ha fatto sapere che il piede del bambino “è molto edematoso” ma la situazione clinica “è stabile”. Al momento il bambino resta ricoverato in ospedale per la somministrazione del siero antivipera come concordato tra i medici dell’ospedale pediatrico e il centro antiveleni di Pavia dopo un consulto.

