La Russa jr, nessuno vide versare qualcosa nel drink. L’amica della 22enne conferma: “Perse il controllo”

Continuano le indagini su Leonardo Apache La Russa. Dopo il primo giro di audizioni non sono emersi testimoni che abbiano visto il figlio del presidente del Senato, denunciato per violenza sessuale da una 22enne, versare qualcosa nel bicchiere che aveva offerto alla ragazza.

Un’amica della presunta vittima ha comunque ribadito ai pm di averla vista perdere il controllo di sé dopo che Leonardo le aveva dato il drink. Un elemento importante ma non determinante nell’indagine. Sarà invece fondamentale stabilire se la ragazza fosse in condizioni di esprimere il consenso al momento in cui c’è stato il rapporto con Leonardo Apache La Russa ed eventualmente l’amico dj, la cui presenza in casa La Russa ancora deve essere confermata.

Prosegue intanto la ricerca di altri testimoni tra chi era presente nella discoteca Apophis la serata tra il 18 e il 19 maggio. Gli inquirenti sono anche alla ricerca delle immagini delle telecamere di sorveglianza sia all’interno del locale sia lungo il tragitto che i due avrebbero fatto in auto tra la discoteca e la casa del figlio della seconda carica dello Stato. Le possibilità di trovarle sono però molto ridotte, visti i limiti alla memorizzazione delle immagini previste dalla normativa sulla privacy. Per confermare chat e movimenti, i pm hanno anche acquisito il contenuto dei cellulari delle 4 testimoni.