Jovanotti risponde alle accuse sul Jova Beach Party: “Eco-nazisti” | VIDEO

Durissima presa di posizione da parte di Jovanotti che risponde alle accuse sul suo Jova Beach Party definendo coloro che lo attaccano degli “eco-nazisti”.

In un video postato sul suo profilo Instagram, Lorenzo Cherubini si è difeso dalle accuse di lavoro in nero ed è poi passato all’attacco di coloro che definiscono il suo concerto una operazione di green wash, ovvero ecologismo di facciata.

“Jova Beach Party non mette in pericolo nessun eco-sistema, non devastiamo niente, anzi le spiagge non solo le ripuliamo ma le riportiamo a un livello migliore di come le abbiamo trovate, questo ce lo riconoscono tutte le amministrazioni”.

“Non è un progetto green-wash, parola che mi fa cagare – continua senza mezzi termini Jovanotti nel video – così come mi fa schifo chi la pronuncia perché è una parola finta: è un hashtag, e gli hashtag sapete dove dovete metterveli”.

“Non sparate fuffa, venite qua a verificare quello che succede. Il mio pubblico è fantastico, è gente con una coscienza alta rispetto all’ambiente, se viene qui è perché si vuol divertire e sa come farlo”.

“Voi eco-nazisti che non siete altro, continuate ad attirare l’attenzione utilizzando la nostra forza, sono fatti vostri” dichiara ancora Jovanotti.