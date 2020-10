Morta Jole Santelli: le cause della morte della presidente della Regione Calabria

Quali sono le cause della morte di Jole Santelli, la presidente della Regione Calabria morta oggi, 15 ottobre 2020, che da tempo lottava contro un tumore? Secondo le prime informazioni, la governatrice – trovata senza vita nel suo appartamento di via Piave a Cosenza dalla sorella – sarebbe morta nella notte a causa di un arresto cardiaco (infarto). Da tempo la donna lottava con la malattia: il cancro. “Non ho mai nascosto la mia malattia, qui tutti sanno, non voglio neanche però che essa mi perseguiti”, disse in un’intervista al Fatto Quotidiano. “Quando una persona subisce un attacco così violento alla propria vita, quando il dolore fisico si fa radicale e incomprimibile, allora quella persona ha due strade: deprimersi e farsi portare via dalla corrente, scegliere che il destino scelga per lei. Oppure attivarsi, concentrarsi e soprattutto ribellarsi”, le sue parole.

Chi era Jole Santelli

Jole Santelli, morta oggi all’età di 51 anni, era la presidente della Regione Calabria. In passato ha collaborato come avvocato con lo studio legale dell’avvocato Tina Lagostena Bassi. La sua carriera politica è stata strettamente legata alla storia di Forza Italia, partito cui è stata legata fin dal 1994. Santelli è stata eletta per la prima volta alla Camera dei deputati nel 2001. Ha ricoperto l’incarico di sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia (dal 2001 al 2006) nel secondo e terzo Governo Berlusconi, e sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (da maggio a dicembre 2013) nel Governo Letta. Santelli è stata anche per alcuni anni, dal 2016, vicesindaco e assessore alla cultura di Cosenza – sua città natale – con Mario Occhiuto sindaco. Il 14 novembre del 2018 è stata eletta vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia. Attualmente ricopre anche l’incarico di coordinatrice di Forza Italia in Calabria. Nel 2020 Jole Santelli, nonostante la malattia, è stata eletta presidente della Regione Calabria.

