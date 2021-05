A volte la passione diventa incontenibile. È quanto accaduto ad una giovane coppia che si trovava sulla spiaggia di Jesolo. Complici il romantico tramonto sulla sabbia, il sottofondo del mare e il lido quasi deserto, i due, all’incirca ventenni, italiani, si sono lasciati andare ad effusioni alquanto spinte. Il tutto è avvenuto lo scorso lunedì, 11 maggio, intorno alle 20.

La coppia ha iniziato a fare sesso direttamente sulla battigia, sul tratto di lungomare antistante a piazza Mazzini a Jesolo, a poca distanza dai picchetti per gli ombrelloni installati dai bagnini. A riportare per prima la notizia è stato il Gazzettino. I pochi presenti avrebbero inoltre accompagnato le gesta erotiche dei due giovani con un applauso. Bisogna dire che non è la prima volta che le spiagge della località balneare veneta diventano teatro di avventure a luci rosse. In passato era dovuta intervenire addirittura la Polizia locale, in particolare nella spiaggia del Mort, da anni conosciuta come una delle spiagge più ‘calde’ d’Italia, meta di scambisti ed esibizionisti, tanto che alcuni siti internet specializzati la definiscono un’area “ideale per fugaci rapporti sessuali”.

