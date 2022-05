Lo scorso 11 maggio presso il suggestivo Chiostro del Bramante al centro di Roma, ITA Airways – in qualità di Main Partner – con il suo Amministratore Delegato, Fabio Lazzerini, alla presenza del Presidente Esecutivo Alfredo Altavilla, e con la partecipazione del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, ha lanciato True Italian Experience. Un progetto accolto con entusiasmo e grande interesse da tutte le Istituzioni. Hanno infatti partecipato: Ettore Sequi – Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Massimiliano Fedriga – Presidente della Conferenza Stato-Regioni e Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Roberto Gualtieri – Sindaco di Roma e Giuseppe Sala – Sindaco di Milano.

True Italian Experience è un innovativo hub digitale per lo sviluppo del turismo verso il nostro Paese che aggregando i principali stakeholder della filiera turistica crea “sistema” per promuovere nel mondo tutte le esperienze che si possono vivere in Italia. Il tutto attraverso un sito dedicato. “L’iniziativa di ITA Airways con True Italian Experience è una sfida vincente che va nella direzione di un maggior coinvolgimento di tutti gli operatori per una migliore l’offerta turistica nazionale – ha dichiarato il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Gli obiettivi della stagione turistica sono quello di raggiungere i dati del 2019 è un dovere che abbiamo nei confronti di tutti gli operatori dopo due anni di blocco dato dalla pandemia”.

“True Italian Experience ci permette di fare sistema aggregando i principali attori pubblici e privati della filiera turistica italiana, lavorando per la valorizzazione delle esperienze sostenibili, innovative e inclusive presenti nel nostro Paese – ha dichiarato, Fabio Lazzerini, Amministrazione Delegato di ITA Airways. Diamo a questa iniziativa il nostro prezioso contributo di Compagnia di Bandiera: la nostra presenza commerciale in 67 Paesi che cresceranno gradualmente fino a 89, l’accesso a più di 80.000 – che diventeranno più di 100.000 – punti vendita di Tour Operator e Agenzie di Viaggi nel mondo, la visibilità che i nostri touch point garantiscono ai Clienti. Al tempo stesso creiamo una nuova fonte di reddito per ITA Airways ampliando notevolmente i nostri ricavi ancillari. L’obiettivo è portare i viaggiatori a scegliere l’Italia, ad amarla e a consigliarla come l’esperienza turistica più varia e più coinvolgente del mondo. Vogliamo contribuire alla crescita del fatturato turistico italiano, questo è parte del nostro mandato. Un progetto di ampio respiro che rappresenta un asset di valorizzazione per la Compagnia che si pone al centro di questo sistema come punto di riferimento sia istituzionale sia in termini di business”.