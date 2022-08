Isola d’Elba, scomparsa la figlia dell’ex-super poliziotto Pippo Micalizio

È giallo all’isola d’Elba, dove da ieri sera non si hanno più notizie di Marina Paola Micalizio, figlia dell’ex-super poliziotto Pippo Micalizio. All’alba è stato ritrovato morto sugli scogli il suo cane. Accanto al luogo del ritrovamento è stato rinvenuto anche il cellulare di Marina. Carabinieri, vigili del fuoco, guardia costiera sono impegnati a cercarla dopo che il marito ha presentato denuncia di scomparsa alla stazione dell’Arma a Marciana Marina.

Il dispositivo di soccorso prevede squadre di terra composte da personale dei Vigili del fuoco e dal personale del volontariato attivato con la procedura prefettizia, unità cinofile, personale Sapr con i droni per il monitoraggio della scogliera e della macchia mediterranea, il reparto volo di Cecina con l’elicottero Drago 55 con a bordo personale soccorritore e unità sommozzatori che hanno effettuato delle immersioni per il controllo dello specchio di mare dove sono stati rinvenuti oggetti personali e il cane ritrovato in acqua morto. Pippo Micalizio, morto nel 2005, si guadagnò nel tempo l’appellativo giornalistico di ”superpoliziotto” per via delle prime grandi maxi operazioni contro la mafia e la ‘ndrangheta al Nord, da lui dirette a cavallo tra gli anni ottanta e novanta.