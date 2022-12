Ischia, vigilia di paura a Lacco Ameno: evacuate 27 persone dopo il crollo di un masso

Continuano a piovere massi nell’isola di Ischia. Verso le 21 della vigilia di Natale, un grosso blocco di pietra, del peso di alcune tonnellate, si è staccato da un costone roccioso finendo in strada a Lacco Ameno. Il macigno ha danneggiato un motorino parcheggiato in strada e ha spinto il comune a evacuare 27 persone.

La caduta del masso a pochi metri dal centro ha preoccupato i residenti, a meno di un mese dalla frana che ha travolto Casamicciola, uccidendo 12 persone. A seguito di un sopralluogo, il comune ha emesso una ordinanza di sgombero per 9 famiglie che abitano sotto il costone. Venticinque persone sono state costrette a lasciare le proprie case e a recarsi agli alberghi in cui già risiedono gli sfollati della frana. Per altre due persone anziane con difficoltà di deambulazione, sarà deciso oggi come trasferirle.

L’episodio è solo l’ultimo di una lunga serie, dopo gli smottamenti sull’arenile dei Maronti e sull’ex statale 270. Tuttavia, il costone da cui ieri si è staccato il macigno non era stato interessato in passato da fenomeni di dissesto idrogeologico. Il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascala, ha chiesto al commissario all’emergenza per la frana di Casamicciola, Giovanni Legnini, il monitoraggio dell’area.

“Siamo stati fortunati che in quel momento non passava nessuno, anche perché solitamente in quel tratto di strada si registra un certo traffico, anche di giovani”, ha detto Pascale. “È stato un compito davvero gravoso sgomberare i nostri concittadini, che proprio in quel momento si preparavano alla serata della vigilia del Natale ma la sicurezza viene prima di tutto”.