Invia marijuana all’amico per posta, ma sbaglia indirizzo e arriva alla polizia

Bisogna stare attenti a cosa si spedisce, e soprattutto a chi. Lo avrà ben chiaro d’ora in poi colui che ha spedito per posta della marjuana, ma ha sbagliato indirizzo e, invece di inviarla all’amico, è arrivata alla polizia. A raccontare il curioso episodio è Genova Today. L’agente del commissariato in viale Cembrano di Genova è rimasto sicuramente stupito quando si è accorto del contenuto della lettera che era arrivata. Dentro infatti c’era l’erba. Il postino che l’ha consegnata si era accorto che la busta non era affrancata e che l’indirizzo era sbagliato. Ma soprattutto il portalettere ha sentito un forte odore di marijuana, e per questo ha deciso di riportarla in sede centrale, in via Pionieri d’Italia.

Nel centro di smistamento un addetto ha avviato l’indagine. Sulla busta contenente lo stupefacente è indicato il nome del mittente. Dopo l’ispezione a casa da parte degli agenti, tuttavia, la persona è risultata estranea ai fatti. Anche il destinatario, dunque, potrebbe essere falso e a quel punto soltanto la scientifica, rilevando le impronte digitali, potrebbe risolvere il caso della lettera “profumata”.