Investito da un treno mentre guarda i fuochi d’artificio: muore a 27 anni ad Amantea

Un giovane di 27 anni è morto ad Amantea, in provincia di Cosenza, travolto e ucciso da un treno in transito mentre stava assistendo a uno spettacolo pirotecnico a conclusione della festa patronale. La vittima, Francesco Paradiso, si trovava nella stazione ferroviaria Campora San Giovanni-Serra Ajello. Sono in corso le indagini per accertare l’esatta dinamica.

Secondo una prima ricostruzione il giovane stava ammirando i fuochi d’artificio in compagnia di altri amici al momento dell’incidente. Si trovava con loro nella stazione in disuso di Campora San Giovanni, frazione di Amantea, situata non lontano dalla spiaggia in cui sono stati accesi i fuochi d’artificio.

Il giovane si sarebbe seduto sulla banchina e non si sarebbe accordo dell’arrivo del treno che proveniva a velocità sostenuta da Reggio Calabria, in procinto di fermarsi alla stazione di Amantea, qualche chilometro più a nord. Il convoglio lo ha centrato senza lasciargli scampo. I soccorsi, subito arrivati, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. La polizia ferroviaria di Lamezia Terme procede per gli accertamenti.