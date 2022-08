Investito da un Tir mentre va al lavoro in monopattino: morto 32enne nel milanese

Investito e ucciso da un Tir mentre percorreva la provinciale in monopattino. È accaduto a Melzo, nel milanese, dove nel primo pomeriggio di ieri un 32enne è stato colpito dall’automezzo all’altezza di una rotonda. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe poi stata trascinata fino alla rampa della provinciale, dove è stata poi trovata dai soccorritori. Il giovane stava percorrendo la Cassanese insieme a un collega per andare a lavorare in un grande magazzino a Gorgonzola, dove era atteso in serata, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera.

L’autista del Tir si è fermato e ha cercato di prestare soccorso, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Il camionista, che ha raccontato di non essersi accorto della presenza della vittima, rischia l’accusa di omicidio stradale. La sua posizione è al vaglio della procura.