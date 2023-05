Travolta a 100 metri dall’ospedale ma l’ambulanza arriva dopo mezz’ora: 73enne muore a Monopoli

Mezz’ora per far arrivare l’ambulanza nononostante sia stata investita a un centinaio di metri da un ospedale. Sono destinati a far discutere i tempi per i soccorsi di una donna di 73 anni, morta ieri sera a Monopoli dopo essere stata colpita da un’auto.

Erika Burger, cittadina tedesca da tempo residente nella cittadina barese, stava portando a spasso il cane quando è stata travolta da una Peugeot guidata da un 23enne, che non è riuscito a frenare in tempo. Secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno, l’animale avrebbe tirato il guinzaglio, trascinandola verso la strada.

A prestare soccorso alla donna sono stati il ragazzo e i carabinieri, che hanno chiesto aiuto ai medici del pronto soccorso. Dal vicino ospedale sono usciti due infermieri con il defibrillatore, mentre l’ambulanza tardava ad arrivare. In assenza di mezzi al San Giacomo, questa è stata fatta arrivare da Castellana Grotte, a 26 chilometri di distanza, impiegando circa mezz’ora di tempo. La 73enne è stata poi portata nell’ospedale, dove è morta poco dopo. Al nosocomio è finito anche l’automobilista, in stato di choc.