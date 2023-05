“Niente carne per la rompi p***e”: diventa virale il conto con l’insulto, nessuna scusa dal ristorante

Un insulto sul conto. È quello che hanno trovato alcuni increduli clienti di un ristorante di Valencia, reduci da una serata poco piacevole. La foto della ricevuta, in cui una ragazza viene definita “rompipalle”, ha rapidamente fatto il giro dei social media, diventando virale in Spagna. “È deplorevole”, ha commentato una delle ragazze presenti, che ha pubblicato le foto della cena su Instagram.

“15 euro per un piatto di pasta con purè, uova, guanciale e tartufo grattugiato. Vedi il tartufo? Nemmeno io”, uno dei commenti che accompagnano le foto di uno dei piatti serviti, tra i quali c’è un piatto di spaghetti alla boscaiola con qualche modifica. Una delle commensali è infatti vegetariana e chiede di far togliere la carne. Il risultato non è però apprezzato dal tavolo: “Si è scoperto che questo piatto era fuori menu. Nessuno ce l’ha detto e senza consultarsi hanno tirato fuori questi spaghetti al pomodoro senza niente di più. E intendevano farceli pagare allo stesso prezzo di altri. Quelli che faccio a casa sembrano più buoni”.

Non solo. Al momento di pagare il conto spunta la sorpresa. Sullo scontrino compare per errore un commento che il cameriere aveva lasciato per i colleghi in cucina. “Niente carne per la rompipalle”, il messaggio sotto la voce per gli ormai famigerati spaghetti alla boscaiola. Nonostante l’evidente svista, la ragazza dice di non aver ancora ricevuto le scuse da parte del locale.