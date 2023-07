Insetto entra nel boccaglio mentre nuota e punge 70enne alla gola

Un uomo di 70 anni è stato punto in gola da un insetto che gli è entrato nel boccaglio mentre nuotava in mare. Uno scenario da incubo per ogni bagnante, accaduto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 luglio, a Sistiana, in provincia di Trieste.

Dopo essere stato punto, il 70enne è riuscito a raggiungere la riva chiedendo aiuto. Subito scattata la chiamata al 112, con l’intervento sul posto di un’ambulanza e di un’automedica.

Al loro arrivo, secondo quanto riporta Il Gazzettino, l’uomo era cosciente ma con evidenti difficoltà respiratorie. È stato portato all’ospedale di Cattinara in condizioni non gravi.