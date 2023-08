Inseguimento da film a Roma, ruba un camion e semina il panico

Momenti di paura nel corso della mattinata di ieri, 18 agosto, a Roma. Attorno alle 7 alcuni automobilisti hanno segnalato che all’uscita 15 del grande raccordo anulare (zona La Rustica) c’era un uomo, un 50enne, a piedi che lanciava oggetti contro le macchine. Immediato l’intervento della Polizia Stradale. L’uomo, però, è entrato in un autonoleggio, ha rubato un camion ed è scappato. Da lì ne è nato un maxi inseguimento per le vie della Capitale. Secondo la polizia, il 50anne aveva in mente di compiere un gesto eclatante. Si ipotizza che avesse in mente di attaccare il Vaticano con il camion che aveva rubato.

La ricostruzione

Ieri mattina intorno alle ore 7 l’uomo è saltato sul cofano di un’auto guidata da una donna, danneggiando la vettura con una pietra, ma senza riuscire ad impossessarsi del veicolo (le immagini sono subito apparse sui social sulla pagina di Welcome To Favelas). Poi, prima di scappare, ha anche danneggiato altre vetture. Quindi è entrato nel piazzale di una società che affitta mezzi da cantiere. Lì si è impossessato di un camion munito di gru per il carico e scarico merci. Un mezzo pesante, quindi, con cui è scappato inseguito da decine di auto di polizia e carabinieri. Un inseguimento durato diversi chilometri, attraversando mezza Roma, sorvegliato dall’alto anche da un elicottero della polizia. Inseguimento lungo il quale il camion ha danneggiato auto e speronato mezzi delle forze dell’ordine che tentavano di fermarne la corsa.

I poliziotti hanno anche esploso colpi di pistola in aria e, quando le condizioni lo hanno permesso, hanno anche sparato alle gomme. Soltanto così, in via Leone XIII, dopo essere passato per piazzale Ostiense, non molto lontano dal Vaticano, sono riusciti a fermarlo. L’uomo, poi, è stato arrestato.