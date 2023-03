Partecipò a una spedizione punitiva: l’influencer Christina Bertevello condannata in appello a 3 anni e 4 mesi

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna a 3 anni e 4 mesi per l’influencer gallaratese Christina Bertevello – quasi un milione di follower su Instagram – per aver preso parte al sequestro, al pestaggio e all’estorsione di 800 euro nei confronti di un 18enne da parte del suo ex fidanzato.

Il ragazzo, Omar Ampolo, ha patteggiato una pena di 3 anni e 7 mesi, mentre gli altri componenti della spedizione sono stati condannati a 3 anni e 4 mesi. Tutto era iniziato dal furto del cellulare di Ampolo il 15 novembre 2019 a Somma Lombardo: a rubarlo fu Daniele Del Monte, aiutato da un giovane che avrebbe attirato il ragazzo in una trappola.

Per aver “fatto la spia”, due giorni dopo il 18enne fu attirato all’interno di un bosco, legato a un albero e picchiato con dei bastoni. I soldi vennero chiesti alla madre dal giovane, costretto a chiamarla dopo essere rimasto legato a un albero per circa un’ora.

Bertevello era a bordo dell’auto che andò a recuperare la somma estorta, per questo motivo è stata condannata per concorso in estorsione. I suoi legali impugneranno la sentenza in Cassazione: “È estranea ai fatti, non è mai scesa dalla macchina, non ha partecipato al pestaggio e non ha neppure assistito allo scambio di soldi: mancano le prove a suo carico”.