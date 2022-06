L’influencer milanese Desirée Maldera, 29 anni, è stata aggredita e rapinata in pieno centro a Milano, in via Olona, lo scorso 9 giugno: la ragazza è stata affiancata da uno scooter mentre entrava in un parcheggio del centro e appena ha abbassato il finestrino della sua Porsche e ha allungato il braccio per ritirare il ticket dal totem automatico, si è sentita afferrare dai malviventi che le hanno strappato l’orologio Patek Philippe da 15mila euro dal polso

“L’ho preso a morsi e non l’ho lasciato fino a che non mi ha dato un pugno”, ha scritto sui social la figlia dell’ex calciatore di Milan e Roma Aldo Maldera, scomparso nel 2012.

La giovane ha anche raccontato quello che le è successo sul suo profilo Instagram: “Pensavo che si volesse prendere la macchina – ha detto la 30enne in una story, ancora scossa dall’accaduto -. Quando ho capito quello che stava succedendo l’ho preso a morsi, mi sono aggrappata con i denti al suo avambraccio e l’ho morso fino a morire, gli ho strappato tutta la pelle che potevo, poi mi ha dato una gomitata e ho iniziato a sanguinare”.

“Io sono una po’ manesca, che reagisce. Lui mi ha dato una gomitata e ho iniziato a sanguinare da dentro”. Con filosofia poi ha detto: “L’uomo le ha portato via l’orologio ma Desirée la prende con filosofia: “Ci tengo a dirlo, fate un’assicurazione per lo scippo. Sono oggetti, gli oggetti si perdono, si rompono. Diamo agli oggetti il valore che hanno. Cerchiamo di fregarcene”. Sul caso stanno indagando gli uomini della Questura di Milano.