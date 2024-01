Sono morti una a poca distanza dell’altro. In pochi minuti i due coniugi se ne sono andati, sconvolgendo la comunità di Minturno (Latina), dove i due erano ben voluti da tutti. Maria Giovanna Lioniello è morta in seguito a un infarto fulminante che l’ha colpita a 59 anni. Suo marito Carmelo Martinoli, di 64 anni, non ha retto al dolore e ha seguito il suo terribile destino pochi minuti più tardi, colpito anche lui da un malore mortale. A riportare la notizia è Il Messaggero.

La donna era era docente dell’Istituto Alberghiero Angelo Celletti di Formia, mentre il marito era un ex dipendente di Acqualatina in pensione. Avevano due figli. A rendere ancor più tragica questa vicenda il fatto che la figlia maggiore il giorno dopo (17 gennaio) avrebbe dovuto laurearsi in Chimica e tecnologie farmaceutiche all’Università “La Sapienza” di Roma.

La donna, dopo essere rientrata da scuola, è stata colta da malore in casa sua. Nonostante l’intervento tempestivo del 118, Maria Giovanna è stata dichiarata morta sul posto, senza possibilità di trasporto in ospedale. Il marito, già affetto da problemi cardiaci, è stato colpito da infarto appena ha appreso la terribile notizia della morte della moglie.

“Una tragedia che ci lascia frastornati, una coincidenza terribile che incide un segno di enorme tristezza in tutta la comunità di Minturno. Ci stringiamo intorno al dolore del nostro dipendente Vincenzo Lioniello, dei suoi familiari e degli amici”, ha commentato il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli.